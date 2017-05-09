Baykal'a hayatı zehir eden isim yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'nda Deniz Baykal’a ait yapımı devam eden 3 katlı iş merkezine 28 Nisan’da giren iki kişi 150 bin TL değerinde, elektrik ve su tesisatı ile asansörlere ait elektronik aksam ve bakır kabloları alarak kaçmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iki zanlıdan biri olan 28 yaşındaki V.A.’yi geçtiğimiz hafta yakalamış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çalışmalarını sürdüren polis,

150 bin lira değerinde 5 bin 800 metre elektrik ve telefon kablosu, 500 priz, 200 elektrik anahtarı, 16 panonun çalınmasıyla ilgili aranan ikinci şüpheli 42 yaşındaki A.Ö.’yü de Yenimahalle civarında yakaladı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Deniz Baykal'a büyük zarar !