Erdoğan açıkladı; Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. kez videokonferansla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylemle CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir. Küçük siyasi çıkarlar uğruna eli kanlı teröristlerle ittifaka girenlerin yakasından miletimizin eli eksik olmayacaktır. Siyasette kurdukları ittifakı, sahada devlete saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecek.

"MASKE-MESAFE-TEMİZLİK ÜÇLÜSÜ VAZGEÇİLMEZ OLACAK"

Salgınla mücadele başarıyla sürüyor. Küresel düzeydeki salgın tehdidinin ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak salgının bitişini bekleyemeyiz. Yapmamız gereken hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemektir. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, işyerinde, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelecektir.

Başakşehir Şehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı Abe ile birlikte perşembe günü açıyoruz.

Son iki aydaki tecrübeler sayesinde ciddi bir birikime sahip olduk. Artık corona virüs veya salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız. Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının çok daha aşağıya inerek sıfırlanmasıyla mümkün. Vatandaşlardan belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum. Tek bir ihmal dahi ağır sonuçlar ortaya çıkarabilir.

"10 MİLYON VATANDAŞA 11,5 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

Normalleşme takvimini adım adım hayata geçiriyoruz. 15 ilimizde devam eden sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlara teşekkür ediyorum. Çay hasadı için vatandaşlar yarın gece sokağa çıkma sınırlamasının bitişiyle yola çıkabilecekler. Salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenenleri ihmal etmiyoruz. 5,5 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Kısa çalışma ödeneği ve nakit desteği ile 6 milyar lira kaynak aktardık. Son iki ayda 10 milyon vatandaşa 11,5 milyar lira nakit desteği verdik.

Yeni normalleşme adımları şunlar:

Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi.