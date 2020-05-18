Bayramda yasak olacak mı ? Türkiye'nin gözü Erdoğan'a çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştiriliyor.



Saat 15.30'da başlayan toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.



Erdoğan'ın, toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Son olarak 19 Mayıs nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, yaklaşan 'Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusunun cevabı merak ediliyor.

23-23-25 VE 26 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI MI UYGULANACAK?

Kritik kabine toplantısında Ramazan Bayramı için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olacağı belirtilirken 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinin de netleştiği öğrenildi.

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KALKACAK?

14 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlamasının da kaldırılması için bir tarihin masada olduğu ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bu tarihin de açıklanabileceği belirtiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.