Bayrampaşa Belediyesi kurayla CHP'de kaldı
Güncelleme:

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçiminde 4 turda eşitlik bozulmazken çekilen kura sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura sonucu başkanvekili oldu

İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından bugün gerçekleştirilen belediye başkanvekili seçiminde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ile AK Parti'nin adayı İbrahim Akın yarıştı.

Seçimde ilk 3 turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı, 4'üncü turda da eşit sonuç çıktı.

4 turda sonuç alınamayınca kura çekimine gidildi. 

Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliğine, kura çekimi sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman seçildi.

 

