Bayrampaşa Belediyesi kurayla CHP'de kaldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçiminde 4 turda eşitlik bozulmazken çekilen kura sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura sonucu başkanvekili oldu
İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından bugün gerçekleştirilen belediye başkanvekili seçiminde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ile AK Parti'nin adayı İbrahim Akın yarıştı.
Seçimde ilk 3 turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı, 4'üncü turda da eşit sonuç çıktı.
4 turda sonuç alınamayınca kura çekimine gidildi.
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliğine, kura çekimi sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman seçildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol