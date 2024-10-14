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Bazı bakanların son kabinesi olabilir... Kabine 2 haftanın ardından toplanıyor

Bazı bakanların son kabinesi olabilir... Kabine 2 haftanın ardından toplanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Kabine'nin gündeminde iç ve dış politikadaki konular var.

Toplantıda, İsrail'in saldırılarıyla ilgili mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.

Son günlerde toplumda infial yaratan kadın ve çocuk cinayetleri toplantıda masaya yatırılacak.

Sosyal medyadaki, kadın karşıtı, ırkçı ve şiddet içerikli gruplar da gündeme gelecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın kadına ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele ve Türkiye’nin sosyal risk haritasının çıkarılmasına yönelik bir sunum yapması bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ise önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan 9’uncu yargı paketi hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi öngörülüyor.

Kabinede taklit ve tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.

Toplantıda, hükûmetin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak.

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Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek.

Etiketler cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine kabine toplantısı bakanlar kurulu toplantısı
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