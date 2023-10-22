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BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü

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Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda iki grup arasında kavga çıktı.

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Büyük Birlik Partisi’nin 12. Olağan Kurultayı’nda iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedeye salonda görev yapan emniyet görevlileri müdahale etti. Polis müdahalesi sırasında ise salonda "Hareketin lideri Mustafa Destici" sloganları atıldı.

Etiketler bbp kongresi kavga
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