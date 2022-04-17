BBP lideri Destici, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ittifak dışı destekçisi BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında, 2023 için Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BBP ziyaretine ve adaylık tartışmalarına değinen Destici, ”Cumhur İttifakı’nın adayı net olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

İşte Destici'nin açıklamaları:

Cumhur İttifakı içerisinde ittifak ortağıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir saat süren görüşmede öncelikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, siyasi durum, 2023 seçimleri erken seçim var mı, yok mu? İttifaklar meselesi… Bütün bunları konuştuk. Tabii sahada Cumhur İttifakı bileşenlerin yükselmesi, uyumunun artması bütün bunları konuştuk. Bunun dışında geliri düşük olan vatandaşımızın içinde bulunduğu durum, şartlar, fırsatçılar, stokçularla birlikte ücretli öğretmenlerin durumu ve Fahri Kur’an kursu öğreticileri de görüşmenin gündemindeydi.

Biz kurulduğumuz günden beri yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyasi anlayış içerisinde hareket ediyoruz. Biz ilkelerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Cumhur İttifakı içerisinde olmamız ilkelerimizden vazgeçmemiz anlamına gelmiyor. Bu konuda da kimsenin bizden böyle bir talebi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ekonomiye ilişkin tutumumuzla ve açıklamalarımızla ilgili bir iması dahi olmamıştır. Evet biz İttifakı’nın üyesiyiz. Ama ayrı bir partiyiz.

Destici 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de ilişkin konuştu. BBP lideri ”Cumhur İttifakı’nın adayı net olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.” ifadelerini kullandı. MHP ve BBP’ten adaylığa ilişkin net açıklamalar gelirken AKP adaylıkla ilgili net bir açıklaması yapmış değil.