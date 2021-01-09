BBP'nin İstanbul İl Başkanı belli oldu

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BBP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan'ın, il başkanlığı görevini Mutlu Furtana'ya devrettiği belirtildi.
Açıklamada, Sayan'ın yaklaşık 2,5 yıldır BBP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttüğü kaydedildi.
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