  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bebek katili için kurucu önder diyen Bahçeli: ''Kurucu önderliğinin mesajları makul, müspettir''

Bebek katili için kurucu önder diyen Bahçeli: ''Kurucu önderliğinin mesajları makul, müspettir''

Bebek katili için kurucu önder diyen Bahçeli: ''Kurucu önderliğinin mesajları makul, müspettir''
Güncelleme:

Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı MHP lideri Bahçeli, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için bir kez daha "kurucu önder" ifadesini kullanarak, teröristbaşının mesajlarını "PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspettir" diyerek yorumladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalara imzasını attı.

Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak "Komisyon 19. toplantısını 4 Aralık'ta yapmıştır. İmralı'nın adaya giden heyete yaptığı açıklamalar görüşülmüştür. PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspettir." derken, ""Aşama aşama sonuca doğru gidiyoruz. Dedikodu anaforuna kapılmadan yolumuzda ilerliyoruz. Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmış, PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları muayyendir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili "Türk futboluna gölge düşürenlerin, yattığı yerden çok kazanmak istemeleri hepimizin kafa yorması gerek bir konu değil midir?" dedi.

Bahçeli'nin gündeme ilişkin açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez. Akıllarını kullanmak yerine şablon ezberlere sığınanların bizleri anlamlarını ve hakkımızı teslim etmelerini beklemiyoruz. Kutlu hedeflerimizin peşinden adım adım ilerliyoruz.

Zihni fırıl fırıl dönenlerin ülkemize, milletimize hiçbir yararlarının dokunmayacağını biliyoruz. Ahlak başka, etik başkadır. Ahlak her şeyden evvel bir eğitim meselesidir. İnsan gün geçtikçe yiyip içen, ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan, sosyal medyanın zehriyle birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir. Asıl fecaat bu değil midir? 

Milli ve manevi değerlerden uzak distopik toplum atmosferi üstümüze gelmiyor mu? Türk futboluna gölge düşürenlerin, yattığı yerden çok kazanmak istemeleri hepimizin kafa yorması gerek bir konu değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çetelerin korku salması, uyuşturucu yaşının düşmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesi'ndeki altınların çalınması ahlak krizi değil midir?

Terörsüz Türkiye sürecinde aşama aşama sonuca doğru gidiyoruz. Dedikodu anaforuna kapılmadan yolumuzda ilerliyoruz. Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmış, PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspettir. Süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. PKK'nın kurucusun vebali omuzlamış demektir. Ülkemiz ahlaki temelli barışı hayata geçirmektedir.

Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. İşbirliğinden yanayız. Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz.

Beldiyelerin rüşvet ve yoksulluk yapması yaygın bir ahlak krizi değil midir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu her tarafa sıçramış gayrimeşru ilişkilerin bir manzumesi, milli hafızaya yerleşmiş bir ahlak krizidir. Buna karşı adaletin devreye girmesine, yargı mensuplarını itibarsızlaştırmak ahlak krizi değil mi?

İşbirliğinden yanayız. Konuşmayla, anlaşmayla, empati yapmakla meşgul olmalıyız. Tarihi fırsatı kaçıramayız. Son raddeye kadar kulaklarımızı kapatıyoruz. Hepsinden önemlisi Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, hürmetle kucaklıyorum."

i.

text-ad
Etiketler Devlet Bahçeli abdullah öcalan PKK terör terörist MHP imralı Kandil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş ons, gram altın ve gümüş için yeni rekor tahminlerini açıkladı İslam Memiş ons, gram altın ve gümüş için yeni rekor tahminlerini açıkladı Kayınpeder dehşet saçtı: Gelinini yaraladı, gelininin kız kardeşini öldürdü! Kayınpeder dehşet saçtı: Gelinini yaraladı, gelininin kız kardeşini öldürdü! Otoyolda kabus: Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var! Otoyolda kabus: Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var! Büyük depremlerle ilgili tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yine ezber bozdu Büyük depremlerle ilgili tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yine ezber bozdu Yine bir gıda zehirlenmesi... 25 öğrenci hastanelik oldu Yine bir gıda zehirlenmesi... 25 öğrenci hastanelik oldu Ömrü uzatmıyorlar, sağlık vermiyorlar... Şifa sağlıyor derken kanser olabilirsiniz! Ömrü uzatmıyorlar, sağlık vermiyorlar... Şifa sağlıyor derken kanser olabilirsiniz! Prof. Dr. Naci Görür'den ''sessizliğe dikkat'' ifadesiyle ''tam zamanı'' diyerek uyardı! Prof. Dr. Naci Görür'den ''sessizliğe dikkat'' ifadesiyle ''tam zamanı'' diyerek uyardı! 5 çocuk babası bir vatandaş belediye önünde kendini yaktı! 5 çocuk babası bir vatandaş belediye önünde kendini yaktı! Sosyal medyada gaspçı sevgili tuzağı: Tanıştığı kadının evine gitti, hayatının kabusunu yaşadı! Sosyal medyada gaspçı sevgili tuzağı: Tanıştığı kadının evine gitti, hayatının kabusunu yaşadı! Genç çift düğünlerinde el ele söyledikleri şarkı yüzünden davalık oldu! Genç çift düğünlerinde el ele söyledikleri şarkı yüzünden davalık oldu!
Yanan otomobilin yakınında başı gövdesinden koparılmış bir ceset bulundu! Yanan otomobilin yakınında başı gövdesinden koparılmış bir ceset bulundu! Makas atarak gelip trafiği savaş alanına çevirdi, 1 kişinin öldüğü cinayet gibi kazada şok rapor! Makas atarak gelip trafiği savaş alanına çevirdi, 1 kişinin öldüğü cinayet gibi kazada şok rapor! Ankara'da korkunç kaza! Tırın altına ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var! Ankara'da korkunç kaza! Tırın altına ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var! Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdiği için açığa alınan polis memurundan yeni açıklama! Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdiği için açığa alınan polis memurundan yeni açıklama! Sabancıların veliahtıyla aşk yaşayan güzel oyuncu İtalya kaçamağında... Sabancıların veliahtıyla aşk yaşayan güzel oyuncu İtalya kaçamağında... Emekli olduktan sonra hobi olarak başlamıştı, kendi işinin patronu oldu! Emekli olduktan sonra hobi olarak başlamıştı, kendi işinin patronu oldu! Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren ekranların 3 güzel haber sunucusu hakkında yeni karar Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren ekranların 3 güzel haber sunucusu hakkında yeni karar Sosyal medyada paylaştığı efsane filmin sahnesi yüzünden mahkemelik oldu! Sosyal medyada paylaştığı efsane filmin sahnesi yüzünden mahkemelik oldu! İstanbul'daki ''Dört Başlı Canavar'' heykeli soruşturmasında 2 tutuklama! İstanbul'daki ''Dört Başlı Canavar'' heykeli soruşturmasında 2 tutuklama! Boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Buse Terim ilan-ı aşk etti! Boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Buse Terim ilan-ı aşk etti!