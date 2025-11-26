  1. Anasayfa
''Bebek katili Öcalan'a kurucu önder dediniz, yarın Fethullah Gülen'e ne diyeceksiniz ?''

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinin İmralı'ya giderek eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmesini değerlendirirken, "Bebek katili Öcalan'a 'kurucu önder' deme noktasına geldiyseniz yarın Fethullah Gülen'e ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitmesine ilişkin şunları söyledi:

"Yani Türkiye'de bir devlet-millet kenetlenmesi yok da bu Öcalan'la görüşünce mi olacak? Milli birlik Türk-Kürt-Arap diye milleti 3 etnik gruba bölerek mi sağlanacak? Bu sürece karşı çıkanların akılları yetmiyormuş diyor ya. Peki 1984'ten 2024'e kadar siz de karşı çıkmadınız mı kardeşim? 40 sene aklınız yetmiyor muydu? bu sene mi akıl baliğ oldunuz. Bebek katili Öcalan'a 'kurucu önder' deme noktasına geldiyseniz yarın Fethullah Gülen'e ne diyeceksiniz? Bir başka terör örgütü de yalandan kendini lağvettim derse 'Bunları da affedelim bunların alnı secdeye geliyordu' deyip de yani bir devlet bunları yapar mı? Bunları Bahçeli'nin cevaplaması gerekiyor. Ne değişti kardeşim ne değişti. Ne değişti de Öcalan, bir bebek katili olmaktan çıktı da kurucu önder oldu?"

