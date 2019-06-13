Bedelli parası ile lüks araç saltanatı iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, TBMM'de önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Hamzaçebi, 2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik kanunu sonrası toplanan 3.6 milyar liranın neması ile kamu kurumlarına lüks makam araçları alındığını savundu.

Hamzaçebi, bedelli askerlikten toplanan paraların akıbeti konusunda bakanlara soru önergeleri verdiğini ancak yanıt alamadığını da belirterek şunları söyledi: “2011 yılındaki bedelli askerlikten toplam 2.1 milyar Türk lirası toplandı. Bunun şehit yakınları, engelliler, muhtaçlar, gazilere verilmesi gerekiyordu. ‘Verdiniz mi?' diye sordum, cevap gelmedi. 2014 yılındaki bedelli askerlikten 3.6 milyar lira toplandı. Yasaya göre bu paranın Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılması gerekiyordu. Ama Sayıştay denetim raporunda gördük ki bu paraların bankadaki nemalarıyla lüks araçlar alınmış, makam araçları alınmış. Sayıştay lüks makam araçlarının, mevzuata aykırı olarak alındığını tespit etti.” CHP'li vekil, Meclis'e “Şimdi yeni bedelli yasasından gelecek paralarla da lüks makam araçları mı alacaklar” diye sordu…