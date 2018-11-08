Behçet Saatçi'den adaylık açıklaması: Tamamıyla provokasyon

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti'nin bazı büyükşehirlerdeki adayları belli oldu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

NTV'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, İstanbul'da Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Adana'da Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

Haberin hızla yayılmasının ardından gözler bu isimlere çevrilirken, ilk açıklama Muğla için adı geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi'den geldi.

'TAMAMIYLA PROVOKASYON'

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Saatçi, "Şahsımın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili ulusal medyada yer alan son dakika haberleri, şuan için gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamıyla provokasyona ve ajitasyona yöneliktir. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin büyükşehir adayları belli oldu ! İşte İstanbul adayı...