2 bin nüfuslu belediyenin borcu dudak uçuklattı

Yerel seçimlerde AK Parti'den MHP'ye geçen beldenin borcu şaşkınlık yarattı. Nüfusu yaklaşık 2 bin 50 kişi olan belde belediyesinin borcu tam 11 milyon 234 bin 987 TL. Kişi başına düşen borç ise 5 bin 480 TL.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Belde Belediyesi, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den MHP’ye geçti. Toplam 1577 seçmenin bulunduğu yaklaşık 2 bin 50 nüfuslu beldede seçimleri MHP adayı Ahmet Sungur 791 oy alarak kazandı.

Eski başkan ve AK Parti adayı olan İsmail Biçer ise 510 oy alarak koltuğuna veda etti.

BELEDİYENİN BORCU DUDAK UÇUKLATTI

Beldenin yeni başkanı Ahmet Sungur, göreve başladıktan sonra belediyeyi nasıl ve ne şartlarda teslim aldığını gösteren borç belgesini Çiğdemli Belediyesinin sosyal medya hesabından paylaştı.

“ŞAŞIRDIK ARAŞTIRIYORUZ”



Söz konusu borcun nasıl bu kadar biriktiğine şaşırdığı ve öğrenmek için çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Sungur, “Seçim sırasında şeffaf belediyecilik konusunda söz vermiştik. Bundan sonra da zaman zaman gelir-gider bilançosunu hazırlayıp halkımızla ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Belediyede gelir-gider dengesi kurmalıyız, ama projelerimizi de hayata geçirmeliyiz. Bunun için bütün çabayı göstermeliyiz. Tasarruf yapmalıyız ve belediyenin her kuruşunu yerli yerinde ve hesaplı kullanacağız . Çiğdemli halkı belediyenin nereden ne kadar kazandığını veya nereye ne kadar harcandığını görecek” diye konuştu.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan belgeye ise çok sayıda belde halkı tepki gösterdi.