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Belediye başkanı isyan etti: ''6 kez kredi çekmişsiniz, ne yaptınız oğlum bu parayı?''

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Kendisinden önceki dönemde 6 kere kredi çekilmesine rağmen kente yatırım yapılmadığını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Arkadaşlar 6 kez kredi çekmişsiniz 2022'den beri. Ne yaptınız oğlum bu parayı?" diyerek isyan etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Büyükşehir Meclis toplantısı sonrası gerçekleşen BASKİ Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"NE YAPTINIZ OĞLUM BU PARAYI?"

AK Parti Grubu'nun suya yapılacak fiyat artışına karşı çıktığı toplantıda Yücel Yılmaz döneminin Büyükşehir ve BASKİ yönetimini sert sözlerle eleştiren Akın, "Arkadaşlar 6 kez kredi çekmişsiniz 2022'den beri. Soruyorum ne yaptınız oğlum bu parayı? Yazık değil mi millete. Altyapı yok, Körfez'de arıtma yok, Türkiye'de birinci sırada olan kayıp kaçak geçmiş dönemin bize bıraktığı ayıptır. Sizler gibi meclis üyelerimizle beraberiz, siz de yardım edeceksiniz birlikte çözeceğiz. Yatırım yapılmazsa çok daha kötü duruma düşeriz" dedi.


"AÇMAZA DÜŞÜLMESİNİN SEBEBİ BU"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Akın, "2022'de aynı zammı yapmış arkadaşlar. Daha da fazlasını yapmışlar, bir de üstüne 6 kere kredi almışlar, biz bir kere kredi almadık. Açmaza düşülmesinin sebebi bu. Yaptıkları zamlar, yapmadıkları yatırımlar. Bu millete yüzde 15 indirim yaptım diye uykunuz kaçtıysa kaçsın arkadaş. Bütün konuşmalarınız hepsi elimde" ifadelerine yer verdi.

Etiketler balıkesir belediye başkanı ne yaptınız oğlum bu parayı balıkesir belediyesi kredi ahmet akın
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