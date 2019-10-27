Belediye başkanı kent meydanında deve kesti

Belediye Başkanı Sülük, devenin yağmur duası için kesildiğini açıklarken, törene tepki gösteren İskilipliler, “Bizim bildiğimiz yağmur duası bahar ayında yapılır. Kar duası deseler belki anlarız. Eski köye yeni adet getiriyorlar” diyerek şaşkın olduklarını dile getirdiler.

Çorum’un İskilip ilçesinde belediye tarafından dün Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde Yağmur Duası gerçekleştirilerek, ‘kuraklığa karşı’ deve kurban edildi. İlçede önceki yıllarda da yapılan “Yağmur Duası” programına Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı ve İskilipliler katıldı.

Yağmur Duası, dualar ve tekbirlerle kasaplar tarafından deve kurban edilmesiyle başladı. Daha sonra Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı konuşmada, “İskilip’te uzun yıllar Deveci dağında başlayan, daha sonra Ulu Cami önünde devam eden yağmur duası ve deve kurban edilmesi geleneğini devam ettirerek, kurak geçen mevsim sonrası hem camimizde hem de kurban kesiminde dualar ettik.

Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bolluk ve berekete vesile olur inşallah” dedi.

İlçe meydanında düzenlenen törende çok sayıda çocuğun gözleri önünde deve kesilmesi ise tepki çekti.