  4. Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafet eleştirisine gözaltı!

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'ikıyafeti üzerinden hedef aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası savcılık harekete geçti.

İYİ Partili Korkmaz, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in bir fotoğrafı üzerinden şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın!
Bu Siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır?
Mekânı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş!
Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış!
Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir; en azından kılığı kılık, tahsili var!"

Edinilen bilgilere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşıma ilişkin olarak “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Emin Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mehmet Emin Korkmaz’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği öğrenildi.

 

