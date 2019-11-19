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  4. 19 Kasım 2019 09:39

Belediye başkanının bu yanıtı sosyal medyayı salladı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medyadan "Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gence verdiği yanıt gündem oldu.

Belediye başkanının bu yanıtı sosyal medyayı salladı
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Kırklareli Başkanı Kesimoğlu, sosyal medyadan "Kırklareli'nin belediye başkanı benim, Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gencin mesajını alıntılayıp "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım yarım saat içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken, on binden fazla da beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu’nun paylaşımının altına “Başkana bak, durduk yere Kırklareli’ne bilet aldırcak”, “Nesin sen… Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı” şeklinde yorumlar yaptı.

CHP’nin aday göstermemesi üzerine Kırklareli’nde 31 Mart Yerel Seçimlerine bağımsız aday olarak girip 112 oy farkla kazanan Kesimoğlu, 2014’ten beri Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.


 
 

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