Belediye gelirleri belediyelerin elinden alınıyor

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 11 büyükşehiri kaybeden hükümet, CHP’ye geçen belediyelerin temel kaynağı olan metro gelirlerini kesecek karara imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devletin bütçe kaynakları kullanılarak yapılan metroların bütün maliyeti belediyelere yıkıldı. Bundan böyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metrolar için bütçeden yapılan tüm harcama, belediyelere merkezi bütçenin vergi gelirlerinden aktarılacak kaynaktan her ay yüzde 5 kesinti yapılarak karşılanacak. Yani belediyenin geliri kaynağından kesilecek. Ayrıca kesinti yapılırken, metronun kâr edip etmediğine de bakılmayacak. Belediye 25 gün içerisinde ödeme yapmazsa haciz ve cezalar devreye girecek.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki metroların büyük bir bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ağırlıklı olarak yurttaşların ödedikleri vergilerle oluşan devletin bütçesi kullanılarak tamamlanmıştı. Dün yapılan değişiklikle belediyelerin kaynağını keserek, yurttaşa hizmet götürmesine engel olacak bir düzenleme yapıldı. Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı. Eskiden, raylı sistemi devralan belediye, bütçeden karşılanan ya da karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, projeden sağlanan tüm brüt gelirleri Hazine’ye ait hesaba aktararak ödüyordu. Hazine ve belediyelerle birlikte belirlenecek periyotlarla bu hasılatın yüzde 15’i Hazine’ye, kalan miktar ise belediye hesaplarına aktarılıyordu. Dün yapılan değişiklik ile bundan böyle proje maliyet bedeli, merkezi bütçenin vergi gelirlerinden belediyeye aktarılacak kaynaktan her ay yüzde 5 kesinti yapılarak karşılanacak. Kesinti doğrudan kaynağından gerçekleştirilecek.