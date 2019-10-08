Belediye meclisinde AK Parti'ye tepki: Bu yüzden oy kaybediyorsunuz

Trabzon Belediye Meclisi'ne toplantı sırasında giren bir kişi kentsel dönüşümde mağdur edildiğini söyledi.



Ali Kaya isimli vatandaş "Böyle olmaz, Ben AK Partiliyim, 2011-12’den beri oy veriyorum. Ama bundan dolayı AK Parti artık oy kaybediyor" diye bağırarak sesini salona duyurmaya çalıştı. Belediye Başkanı "Derdiniz anlaşılmıştır" cevabını verdi.

Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda salona giren bir kişi AK Partililere tepki gösterdi.

Çarşıbaşı ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yerinin alındığını ve kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini söyleyen kişi mağdur olduğunu belirtti ve “Bundan dolayı AK Parti artık oy kaybediyor” dedi.