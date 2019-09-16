Belediyeler ile vakıfların ilişkileri Bakan Soylu'ya soruldu

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Bakan Soylu’nun belediyelerin vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller sonucu kaç adet taşınmaz ve kaç lira yardım yapıldığının açıklamasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aralarında TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi vakıf ve derneklerle yaptığı protokolleri sonlandırmasının ardından gözler diğer belediyelerin vakıf ve derneklerle nasıl ve hangi koşularda protokol imzaladıklarını çevirdi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da bu konuyu TBMM gündemine taşıyarak İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının farklı isimler adı altında bir takım yapılara aktarılmasının doğru olmadığını belirten Arık, soru önergesinde şu görüşleri dile getirdi:

“Son dönemde birçok belediyenin dernek ve vakıflarla protokoller yaparak çeşitli taşınmaz tahsisleri yaptıkları gibi maddi olarak da para aktardıkları iddiaları gündeme gelmektedir. Bu bağlamda;

1-) Türkiye genelinde kaç belediyemiz kaç dernek ya da vakıf ile işbirliği yapmıştır?

2-) Bu işbirliği sonucunda kaç adet taşınmaz hangi dernek ya da vakıfa tahsis edilmiştir?

3-) Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve Kayseri ilçe belediyelerinin dernek ve vakıflarla yaptığı işbirliği protokolleri var mıdır?

4-) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri ilçe belediyelerinin dernek ve vakıflarla yaptığı işbirliği protokollerinin hangi tarihte başlamıştır?

5-) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri ilçe belediyelerinin dernek ve vakıflarla yaptığı protokoller sonucu kaç adet taşınmaz tahsisi yapılmıştır?

6-) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri ilçe belediyelerinin dernek ve vakıflarla yaptığı protokoller sonucu hangi dernek ve vakıflara ne kadar yardım yapılmıştır?”

