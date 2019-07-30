Belediyelere tanıdık atamaları hakkında açıklama !

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kanun tekliflerinin hazır olduğunu belirten Özel, "Belediye başkanı seçilen kişilerin, belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetim kurulu başkanı, üyeliği veya yöneticiliklerde yer alması halinde herhangi bir ödeme yapılmaz diyoruz. Bu huzur hakkını da ikinci maaşı da ortadan kaldırıyor. " dedi.



Özel'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Kanun teklifimiz hazır. Belediye başkanı seçilen kişilerin, belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetim kurulu başkanı, üyesi veya yöneticiliklerde yer alması halinde herhangi bir ödeme yapılmaz diyoruz. Bu huzur hakkını da ikinci maaşı da ortadan kaldırıyor. Belediye başkanının birinci ve ikinci derece hısımları ile eşi belediyenin ortak olduğu şirkette yönetici olamaz diyoruz. Bunu da açıkça ifade ettik. Kişinin çocukları, eşi, akrabaları, torunları, büyükbabası, eşinin kardeşi, baldızı, görümcesi giriyor kanunun kapsamına. Bunu da netleştirdik. Kanun teklifimizi Meclis'e vereceğiz. Tüm siyasi partilerin tutumlarını netleştirmesini isteyeceğiz. CHP ile ilgili tavizsiz yaklaştığımız ve derhal müdahale ettiğimiz birkaç kendine özel vaka dışında haksız ve gerçek dışı yaklaşımlar var. Örneğin Selçuk Belediye Başkanı'nın atadığı söylenen kişinin 16 yıldır belediyemizde çalıştığı, geldiğinde müdürlük görevinde olduğu fakat şimdi sekreter kadrosunda olduğu gibi gelişmeler var. Menemen belediyemizle ilgili bir düzeltme geldi. Kişinin akrabalık düzeyi ve göreve başladığı tarihle ilgili. Bir yandan da iktidar partisinin ağzı, sözü olanlar CHP ile ilgili bir-iki örneği köpürtedursun biz net tavrımızı koyduk. AKP'den bir açıklama var. Bursa ve Trabzon Belediye Başkanlarının 5 tane şirkette olduğunu söyledik. Trabzon Belediye Başkanı "Özgür Özel yanıltmıştır, belediyemizin 5 değil 3 tane şirketi var ben bir tane şirkette yönetim kurulu üyesiyim diyor. Bu ülkemizde genel bir uygulamadır diyor. Bizde iki tane çıktı, istifaları yaptırıp kanun teklifi hazırlattık. Genel uygulama falan olduğu yok."

1071 AKADEMİSYEN

"1071 akademisyen imzası tek adam rejimininin ne yapmaya çalıştığını gösterir. Nedir 1071? Malazgirt ruhu. 1070 veya 1072 olmuyorsa bu işin talimatla yapıldığı ortadadır. Malazgirt ruhuyla 1071 imza toplamak nedir arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır. Sizin gibi akademisyenler imza attığı için pasaportları alındı, eşlerinin pasaportları alındı. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Yarın birisi gelip hepinizi akademiden atmaya kalksa bu AK Partililer şimdi Çin ordusu gibi özgürlüklerin karşısında duranlar çil yavrusu gibi dağılır yine sizin arkanızda CHP kalır. Şu anda kullandığınızın düşünce özgürlüğü olduğunu unutmayın."

FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNE 4 MAAŞ GİRİYOR

"Emekli edemem çok gençsin diyorlar EYT'ye. Cumhurbaşkanı da 'ben bunu emekli edersem çift dikiş maaş alırlar' diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un durumuna bakalım... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak dolgun bir maaş alıyor. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak da maaş alıyor. Değerli eşleri Fatmanur Altun akademisyen maaşı alıyor mu? Alıyor. THY Yönetim Kurulu'na önerilmişti, görevlendirilmiş. Fahrettin Altun'un evine dört maaş giriyor da EYT'li neden maaş almadan emeklilik yaşını bekliyor? "

"BEYAZDA LEKE ÇABUK BELLİ OLUR"

Sözcü'nün haberine göre CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada “Beyazda leke çabuk belli olur. Halkçı belediyecilik, liyakat ve şeffaflık diye yola çıktık. Bunun da gereğini yapacağız. Medyaya da yansıyan konuları inceledik ve belediye başkanlarını uyardık. Halkçı belediyeciliğin gereğini yapma talimatını verdik. Bundan sonra da gerekeni yapacağız” dedi.

KIZDIRAN CHP ATAMALARI

İzmir'de de oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.'de genel müdür yardımcısı olarak atayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Adana Seyhan'da da CHP'li Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın damadını özel kalem müdürü olarak atadığı ortaya çıktı. Seyhan Belediyesi'nin haziran ayındaki meclis toplantısında alınan kararla Akay, damadı emekli subay Ahmet Erdal Şenyurt'u özel kalem müdürlüğüne getirdi.

CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da meclis kararıyla belediye şirketi olan “Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti.”ye kendisini müdür olarak atadı. Erdoğan, belediyeye ait şirketten 7 bin 500 lira maaş alırken ‘'Yasal gereklilik'' açıklaması yaptı. 7 bin 500 lirayı da okul tadilatı için bağışladığını belirtti.

CHP’li İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel'in kuzenini belediyede sekreter yaptığı iddia edilirken Şengel bu iddiayı yalanladı. Kuzen Oya Ceritoğlu’nun 16 yıldır belediye çalışanı olduğu kaydedildi.

İzmir’in Menderes Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Kayalar ise, eski başkanının özel kalem müdürünü görevden alarak yerine amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar’ı getirdi.

ADAYDI MÜDÜR OLDU

CHP’den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir de, Park Bahçeler Müdürü olarak atandı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, halasının eşi İrfan Aras’ı başdanışmanı olarak atadığı öne sürülürken, Başkan danışmanı ve belediye meclis üyesi Hasan Ünal yaptığı açıklamada ‘'Böyle bir atama olmadı. Başkanımızın eniştesi İrfan Aras eski belediye meclis üyesi ve şu anda da emekli'' dedi. Aras'ın eski Koyundere Belediye Başkanı olarak oluşturulan danışma kurulunda ücret almadan görev yaptığı belirtildi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de kardeşi Zafer Köse’yi özel kalem müdürlüğü görevine getirdiği belirtildi.