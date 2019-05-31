Belediyeyi zarara uğratan isim başkan yardımcısı oldu !

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, göreve gelir gelmez başlattığı personel değişikliğinde tartışılan bir karara daha imza attı.

Cumhur İttifakının ortağı MHP'li personelin görev yerlerinin değiştirmesi nedeniyle gündeme gelen Başkan Koyuncu, bu kez de geçmiş dönemde belediyeyi zarara uğratan kişiyi Belediye Başkan Yardımcılığına getirdi.

Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Vecdi Yürük'ün, geçmiş dönemde yine AK Parti'li Belediye Başkanı Cengiz Pala döneminde belediyeyi zarara uğrattığı, bu zararın da müfettişler tarafından tespit edildiği ortaya çıktı.

Müfettişler Emirdağ Belediyesine 23.06.2014 tarihinde kesilen 269.649,40 TL'lik fatura nedeniyle yapılan ödemenin kamu zararı olduğuna karar verdiği ortaya çıktı.

BELEDİYE NASIL ZARARA UĞRATILDI?

İddiaya göre Emirdağ Belediyesi eski AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Pala döneminde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından, ilçeye Kent Ormanı ve Mesire yeri yapılarak kullanım hakkını Belediyeye verildi.

Yapılan protokol gereği ise Kent Ormanının 3. şahıslara devredilmesi veya kiralanması yasaklanarak, söz konusu alanın da genişletilemeyeceği vurgulandı.

Sözleşmeye riayet edilmeyerek başka bir kişiye kiralanan Kent Ormanının bakım ve onarımı yapılmış gibi faturalama yapıldı.

Bunlar yapılırken anlaşma sağlanan bir Peyzaj Mimarına herhangi bir iş yapılmamasına rağmen 269.649,40 TL fatura kesilerek ödemesi yapıldı.

Yapılan yolsuzluk müfettişlerce tespit edilerek, kayıt altıma alındı.

Belediyeyi zarara uğratma olayında Eski Belediye Başkanı Cengiz Pala, dönemin harcama yetkilisi ve Başkan Yardımcısı Vecdi Yürük ile İlhan Güzle sorumlu tutuldu.