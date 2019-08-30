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  4. 30 Ağustos 2019 16:44

''Ben gönüllü Tayyip'çiyim'' demesine rağmen atıldı !

AK Parti'nin istişare toplantısında İl Başkanına soru sormak isteyen bir vatandaş, zorla dışarı çıkarttırıldı. Vatandaşın "gönüllü Tayyip'çiyim'' demesi dışarı atılmasına engel olamadı.

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Kahramanmaraş'taki AK Parti toplantısında, dikkat çeken bir olay yaşandı.

AK Parti'nin istişare toplantısında İl Başkanına soru sormak isteyen bir vatandaş, zorla dışarı çıkarttırıldı.

"Ben gönüllü Tayyip'çiyim" diyen ve videoda isminin Tufan Adıyaman olduğunu ifade eden vatandaş, "teşkilata kapalı toplantı yapıyoruz" denilerek, dışarı atıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'nın kullandığı iddia edilen “Ankara Kuşu” adlı hesaptan paylaşılan görüntüler, sosyal medyada AK Parti'liler arasında tartışmalara neden oldu.

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