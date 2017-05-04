''Benim adıma kimse söz sahibi değildir''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki gençlik festivalinde konuştu: Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahit oluyorum. Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma sevgili gençler cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir konuşamaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Gençlerimiz 15 Temmuz'da Ulubatlı Hasan'dan gelen selamı alarak, tankların, silahların, uçakların, helikopterlerin karşısına aslanlar gibi dikildiklerinde, ecdatlarına layık olduklarını ispatlamışlardır. Hem erkeğiyle hem bayanıyla... Tankların altına girdiler mi? Girdiler. Yıldılar mı? Yılmadılar. Niye? Dedi ki 'Ben Nene Hatun'un torunuyum.' Ne dediler? (Ben Fatih'in torunuyum)" ifadelerini kullandı.

"GENÇ DİMAĞLARIMIZI ZEHİRLEDİLER"

Erdoğan, "İşte Feto, bir yanda PKK, diğer tarafta terör örgütleri, genç dimağlarımızı zehirlediler, ülkemizin insan kaynağına büyük darbe vurdular ama artık iflah olmayacaklar. Kaynağımızın çok ciddi bir kısmı heba oldu. Şimdi bunu süratle telafi edeceğiz." dedi.

"BENİM ADIMA, CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KONUŞUR"

Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahit olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma, sevgili gençler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir, konuşamaz. Kim konuşuyorsa, onlar fitne üretiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada sakın bu oyunlara gelmeyin. Çünkü biz 80 milyonun gönlünü kazanmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu başaracağız. Bugün bizimle yürümeyenler, yarın bizimle beraber yürüyebilirler. Öyle mi? Onları da kazanmaya çalışacağız. Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik, hor, hakir görmedik."

"BİZİM KENDİ DÜŞÜNCESİYLE HAREKET EDEN GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim iradesini, şu veya bu kişiye, şu veya bu örgüte teslim eden değil, kendi fikriyle, kendi düşüncesiyle, kendi hareketiyle ve kararıyla hareket eden gençlere ihtiyacımız var." dedi.

"Eğer birileri bizi rahatsız ediyorsa bir gece ansızın gelebiliriz"

Erdoğan, "Eğer birileri bizi rahatsız ediyorsa bir gece ansızın gelebiliriz. Herkes yerini bilecek, kimse bu millete sınırlarında yanlış yapmayacak." şeklinde konuştu.