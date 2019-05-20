Berat Albayrak hakkında ''Seçimden sonra görevden alınacak'' iddiası

Ekonomist Dr. Atilla Yeşilada, Bakan Albayrak için "Artık hayal kırıklığı yaratmanın ötesinde küçük kurnazlıkları da devlet yönetimi lügatına ekleyerek ekonomiye zarar vermeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilada, SWAP pazarının kitlenmesi, tüm mevduat ve kredi faizlerinin Albayrak tarafından belirlenmesi, TCMB bilançosuna makyaj ve kamu bankaları eliyle döviz satmak başlıklarını Albayrak'ın küçük kurnazlıkları olarak değerlendirdi.

Yeşilada, "Yatırımcı ve iş dünyası artık Berat Albayrak’a güvenini yitirdi. Eğer ekonomide yeni bir disiplin ve reform programı açıklanacaksa, bunun sevk ve idaresinin Albayrak’tan başka bir isme bırakılması itibar için şart. New York’ta ben sormadan üç yatırımcı Albayrak bahsini açtı. Washington’da sınıfta kalmıştı sevgili abim. Çünkü dersini çalışmamıştı. Rakamlara vakıf olmadığı için hiçbir soruya doyurucu cevap verememişti. Dönüşte de yabancılarla görüştüm. "Biz bu Merkez'in SWAP meselesini kamuya sorduk, inkâr dahi etmediler" diyorlar. Seçim sonrası Albayrak'ın görevden alınabileceğini düşünüyorum. Babacan geri gelir diyenler var ama o görev almam diyormuş. Sayın Albayrak da belki Enerji Bakanlığına dönebilir." dedi.

