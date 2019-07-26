Berat Albayrak yeni kabinede olacak mı ?

23 Haziran seçimlerinde aldığı büyük yenilginin ardından kabinede ve parti yönetiminde hızla değişiklik yapacağı beklentilerini boşa çıkaran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olası bir kabine revizyonunda özellikle tepkilerin yoğunlaştığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili kararının ne olacağı merak ediliyor.



Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan’ın tatilini tamamlayarak Ankara’ya dönmesinin ardından gözler kabinede değişiklik yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Erdoğan’ın tatil süresi boyunca bu konuyu değerlendirdiği yorumları yapılırken, AK Parti içinde yakın zamanda bir adım atılabileceği beklentisi arttı. Olası bir kabine revizyonunda en fazla tartışılan konu ise Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın yerini koruyup korumayacağı etrafında dönüyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun 806 bin fark atması sonucunu doğuran İstanbul seçiminin yenilenmesinde etkisi olduğu belirtilen Albayrak’a hem parti tabanından hem de parti içinden tepkiler olduğu biliniyor.

Kızgın demir soğudu mu?

Bazı AK Parti yöneticileri, “23 Haziran’da büyük bir şok yaşandı. O şokun da etkisiyle hemen kabinede, parti yönetiminde değişiklik olması, hatta olağanüstü kongrenin toplanarak MKYK’nin değiştirilmesi gerektiği yönündeki hava değişti. Cumhurbaşkanı’nın MYK, MKYK ve milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda seçimde yapılan hatalarla ilgili tüm tepkiler ortaya kondu. “Cumhurbaşkanı, biriken gazın boşalmasını sağladı, kızgın demiri soğuttu” görüşünü dile getiriyor.



Parti kulislerinde, Erdoğan’ın kabinede bir değişiklik yapacağı güçlü şekilde dile getiriliyor, ancak bunun yeni yasama yılına doğru olacağı, ekonomide yaşanacak gelişmelerin de bekleneceği dile getiriliyor. Kulislerde, “Merkez Bankası faizi düşürdü. Yıl sonuna kadar enflasyon daha da düşecektir. Ekonomide yaşanacak olumlu gelişmeler ekonomi yönetiminde bir değişiklik yapılması gerekliliğini de ortadan kaldırabilir” yorumları yapılıyor. Erdoğan’ın gelişmeleri de değerlendirerek dışarıdan atanan bakanlar dışında kabinede kapsamlı bir değişiklik yapmayabileceği belirtiliyor.

'SEÇMENİN MESAJI İYİ OKUNMALI'

Partide kabine değişiminin olup olmayacağı kadar Erdoğan’ın yapacağı değişimin niteliğinin sonuçları değerlendiriliyor. Seçmenin verdiği mesajın iyi okunması gerektiğini dile getiren bazı AK Parti yöneticileri, “24 Haziran seçimlerinde seçmen partiyi uyardı, ama bundan ders çıkarılmadı ve gereği yerine getirilmedi. 31 Mart’ta ikinci uyarı geldi. Ama yine bir adım atılmadı. ‘Seni iki kez uyardım, ama bir şey yapmadın’ diyen seçmen 23 Haziran’da daha büyük ceza verdi. Parti, bu kez de mesajı aldığını göstermez, aynı tas aynı hamam mantığıyla devam edilirse daha büyük güç kayıpları yaşar. Tabandan yeni oluşumlara kayma olur. Seçmen, güçlü bir değişim mesajı verdi. Parti yönetimi ve kabinede yapılacak göstermelik değişiklikler sorunu çözmez. Değişim sadece yönetimde değil parti politikaları, söylem ve stratejide de kendini göstermeli” ifadelerini kullanıyor.

