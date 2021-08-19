Berat Albayrak'la ilgili bomba iddia: Hastalığa yakalandı

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak hakkındaki yeni bir iddia ile yeniden gündeme geldi.

Ekonomi yönetimin başında olduğu dönemde yaptığı açıklamalar ve izlediği politikalarla gündemden düşmeyen ve istifa etme şekliyle olay olan Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Instagram hesabından istifa metnini paylaşarak uzun bir süre ortadan kaybolan Berat Albayrak’ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

KRT’de yer alan habere göre, İstanbul’da evinde tedavi ettiği öğrenilen Albayrak’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile evli olan Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 8 Kasım 2020 tarihinde sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı açıklamayla istifa etmişti.