Berat Albayrak'tan imaj hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamuoyu nezdindeki olumsuz algısını düzeltmek için yeni bir imaj ve halkla ilişkiler (PR) hamlesi başlattı. Bu amaçla Ali Saydam’ın koordinasyonunda çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi. Saydam’ın şirketi aracılığıyla yürütülecek proje kapsamında birkaç ismi doğrudan ve sürekli Bakan Albayrak ile çalışmak üzere ikna ettiği konuşuluyor.

İLK İSİM OTYAM OLDU

Bu isimlerden ilki Gökay Otyam oldu. NTV’de uzun yıllardır program sunuculuğu yapan Otyam görevinden ayrıldı ve Merkez Bankası’nda görev yapacağı duyuruldu. Ancak kadrosu Merkez Bankası'nda olsa da Otyam’ın esasen doğrudan Bakan Albayrak ile çalışacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

KADROLAR BANKADAN

Otyam dışında yine sektörden (Hümete yakın medyadan) bir ismin bayram sonrasında bir kamu bankasında göreve başlayacağı belirtiliyor. Bu kişi de Otyam gibi ekonomi medyasında tanınan bir isim olacak. Gökay Otyam ve diğer ismin Ali Saydam’ın yönetiminde ve Bakan Albayrak ile çalışacakları, medya ve kanaat oluşturan isimlerle ilişki yönetimini yürütecekleri, Bakan Albayrak'ın görsel ve yazılı medyada imajını iyileştirecek ve kamuoyundaki tepkiyi azaltacak konulara odaklanacakları ifade ediliyor. Saydam’ın koordinasyonundaki ekibe yeni isimlerin de ekleneceği, teklif götürülen bazı kişilerin ise teklife sıcak bakmayıp reddettikleri bildirildi. Öte yandan Albayrak'ın operasyonda kadrolar için kamu bankalarının kadrolarının kullanılması dikkat çekiyor.