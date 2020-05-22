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  4. 22 Mayıs 2020 15:17

Berat Albayrak'tan kritik açıklama: 600 Milyar TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" açıklamalarında bulundu.

Berat Albayrak'tan kritik açıklama: 600 Milyar TL'yi aştı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" ifadesinde bulundu. 

Türkiye'nin attığı adımlarda geldiği son nokta:

- 5,5 milyona yakın aileye 1,000 TL'lik nakdi yardım gerçekleştirildi.
- Yaklaşık 66 milyon TL tutarında SSK, BAĞ-KUR muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.
- 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı.
- Geliri 5 bin TL'nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği sağlandı.
- 1,1 milyon esnafa 25 milyar TL'ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı.
- 180 bin 933 işletmeye 145,6 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı.

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ekonomi , albayrak , koronavirüs , 600 milyar tl
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