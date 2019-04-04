Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, göreve başladı

31 Mart'ta seçim sonuçlarının yankıları sürerken, sonuçları kesinleşen il ve ilçelerde ise devir teslim heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş'taki seçimlerde geçerli olayların yüzde 76.06'sını alan CHP'li Rıza Akpolat Beşiktaş Belediyesi'nde düzenlenen törenle görevine başladı. Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Tahir Doğaç, Gençlik kollarından gelen bir arkadaşıma emaneti teslim etmekten gururluyum” diyerek makamı Rıza Akpolat'a devretti.

“ŞİMDİ VAATLERİ YERİNE GETİRME ZAMANI”

Törene katılan çok sayıda partili ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine hitap eden Akpolat, “Hayatım boyunca hep siyasetin içinde oldum. Yaptığım bütün çalışmalarda hep Beşiktaş'ın önemini vurguladım. İki kıtanın birleştiği yerdeyiz. Biz Beşiktaş'ı Avrupa'da konuşulur bir ilçe haline getireceğiz. Beşiktaş'ı sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri ile yöneteceğiz. Şimdi seçim boyunca yaptığımız vaatleri yerine getirme zamanıdır” dedi.

“ŞEFFAF BİR YÖNETİM OLACAĞIZ”



Beşiktaş Belediyesi'nin çok zor zamanlardan geçtiğini belirten Akpolat, “Bilindiği üzere Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı. Beşiktaş merkezi yönetim tarafından hep üvey evlat muamelesi gördü. Biz bu duruma son vereceğiz. Kuracağımız kent konseyi ile halkı yönetime dahil edeceğiz. Şeffaf bir yönetim olacağız. Beşiktaş halkı vergilerinin nereye gittiğini bilecek. Halkımız belediyemizden mutlu bir şekilde ayrılacak. Bunu çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

AKPOLAT'TAN BEŞİKTAŞ HALKINA AÇIKLAMA:

Sevgili Beşiktaş halkı,

Son yılların en kritik seçimlerinden birinde, sandıktan rekor oy ile çıktık!

Bunun sevincini yaşıyoruz.

Ama diğer yandan, seçim günü Azez’de Uzman Çavuşumuz Mustafa Ergen’in şehit düşmesi bizi derinden üzdü. Milletimizin başı sağ olsun!

Aynı gün, Malatya, Gaziantep ve Yozgat’ta sandık başında çıkan kavgalarda da 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Seçimler, demokrasi şenliği gibi yaşanmalıdır. Umarım bir daha hiçbir seçimde böyle acı haberler almayız.

Pazar günü, Beşiktaş’ta halkımızın yüzde 73’ü bizi desteklediğini resmen ilan etmiş oldu. Bunun verdiği mutluluk ve heyecan ile hedeflerimizi bir an önce gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz!

Öncelikle, bu görevi başaracağıma inanan partime, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Parti Meclisi üyelerimize, İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, büyük emektar ailem Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüze ve sandıkta beni destekleyen Beşiktaşlı hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Seçime 3 ay kala Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığım açıklandığında, partimizin Beşiktaş’taki oyu yüzde 48 idi. Bu üç ayda ekip arkadaşlarımla beraber, gece gündüz çalışarak, sokak sokak-ev ev dolaşarak Beşiktaş’ı dünya kentleri arasında en üst lige taşıyacak projelerimizi tüm halkımıza anlattık ve oyumuzu yarı oranında artırdık.

Halkımız samimiyetimize inandı, bize güvendi ve bu önemli göreve bizi layık gördü. Tek bir Beşiktaşlının bile inancını ve güvenini boşa çıkarmamak için vargücümle çalışacağımdan hiç kuşkunuz olmasın. Bize oy vermeyen tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Öfke ve kin siyasetiyle bizim hiç işimiz olmayacak.

Beşiktaş’ta seçim kampanyam süresince, her şeyden önce şeffaflık, dürüstlük ve eşit hizmet sözü verdim.

Yüzde 73’ten aldığım güç ve teşvikle bunlar, belediyemizdeki yönetim anlayışının yapı taşları olacak.

5 yıl boyunca, katılımcılığı odağımızda tutacağız ve kentimize dair kararları halkımızın fikrini hesaba katarak, ‘ortak iyi’yi hedefleyerek alacağız.

Beşiktaş’ı, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, Cumhuriyet değerlerinin ışığında yöneteceğiz. Aydınlık Türkiye’nin kalbi Beşiktaş’ta atacak.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesi ise uzun yıllardır Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden mahrum kalan ilçemiz için en büyük müjde!

Beşiktaş’ta çözülemeyen sorunları, artık Büyükşehir pürüz çıkarmadan çözebileceğiz. Beşiktaş’ta yeşil alandan tutun da ulaşıma pek çok sorunu çözmekle kalmayıp Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisinde Beşiktaş’ı kalkındırmak ve ilçemizde yaşam kalitesini yükseltmek için pek çok ortak projeye imza atacağız.

“Başka Beşiktaş Yok” diyerek çıktığımız yolda, hem il hem ülke ekonomisine yapacağımız katkılar hem de besleyeceğimiz özgürlük ve yaratıcılık iklimi sayesinde, gerçekten de başka bir Beşiktaş olmadığını Türkiye’ye ve dünyaya göstereceğiz.

Daha çok gencim ve yolum çok uzun. Beşiktaş’tan bir başarı hikayesi çıkarmak zorundayım. Ve bunu yapacağım!

Tek başıma değil, bunu Beşiktaş halkının tamamı ile beraber yapacağız.

Hep birlikte, Beşiktaş’a ve içinde barındırdığı tüm değerlere sahip çıkacağız.

İstanbul’un neresinde yaşarsa yaşasın, Beşiktaş’a adımını atan herkesin, bu değerleri soluyacağı, yüzünün güleceği, huzuru ve mutluluğu hissedeceği bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz.

Esnafından işçisine, öğrencisinden öğretmenine, kadınından çocuğuna Beşiktaş’ta herkese dokunan bir belediyecilik için bu daha başlangıç, çalışmaya devam!