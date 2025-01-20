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Beştepe'de dikkat çeken görüşme

Beştepe'de dikkat çeken görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti" denildi. 

 

Etiketler recep tayyip erdoğan alevi dedesi Ahmet Uğurlu
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