Beştepe'de dikkat çeken görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti" denildi.
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