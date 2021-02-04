Beştepe'de kritik görüşme sona erdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Saat 15.37'de başlayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
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