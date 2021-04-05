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  4. Beştepe'de kritik toplantı! Erdoğan açıklama yapacak

Beştepe'de kritik toplantı! Erdoğan açıklama yapacak

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır" denildi.

Etiketler erdoğan toplantı açıklama
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