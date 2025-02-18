Beştepe'de kritik zirve: Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beştepe’de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek ve anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.