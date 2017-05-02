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  1. 02 Mayıs 2017 21:14

Beştepe'de kritik zirve !

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasında sürpriz bir görüşme yapıldı.

Beştepe'de kritik zirve !
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Ankara'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki önemli görüşme bitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olmasının ardından Beştepe'ye geçmişti.

Erdoğan ve Yıldırım, 16.45'te genel merkezden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Görüşme hem sürpriz, hem de önemli.

Süpriz çünkü iki ismin de programında bugün görüşecekleri bilgisi yoktu. Görüşmeyi önemli kılan ise, Ankara kulislerinde konuşulan kabine revizyonu iddiası. Kulislerde 6-7 bakanın değişebileceği konuşuluyor.

GÖRÜŞME BİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Ak Parti Genel Merkezi'nden Külliye'ye geçmesi ile gündeme düşen görüşme yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

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