Beştepe'de sürpriz görüşme: Başbakan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de bir araya geliyor. Başbakan Yıldırım görüşme sonrası açıklama yapacak.

İki ismin de gündeminde yer almayan görüşme, saat 12.00'de gerçekleşecek. Kulislere göre görüşmede kabine değişikliği gündeme gelecek. 3-5 bakan değişikliği veya görev değişikliği yaşanması Ankara kulislerinde konuşulan iddialar arasında. Başbakan Yıldırım'ın saat 13.00'te açıklama yapması bekleniyordu.

Ancak Beştepe'deki toplantı hala devam ediyor.

EN AZ 4 BAKAN YOLCU



Kulislerde en az 4 bakanın değişeceği, bazı bakanların da kabine içerisinde yer değiştereceği konuşuluyor.

Ankara'da kulisleri sallayan iddia: Babacan geri dönüyor

İŞTE MEVCUT KABİNE

BAŞBAKAN Binali YILDIRIM

BAŞBAKAN YARDIMCISI Nurettin CANİKLİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet ŞİMŞEK

BAŞBAKAN YARDIMCISI Numan KURTULMUŞ

BAŞBAKAN YARDIMCISI Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ

BAŞBAKAN YARDIMCISI Veysi KAYNAK

ADALET BAKANI Bekir BOZDAĞ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI Fatma Betül Sayan KAYA

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI Ömer ÇELİK

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI Faruk ÖZLÜ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI Mehmet MÜEZZİNOĞLU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI Mehmet ÖZHASEKİ

DIŞİŞLERİ BAKANI Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

EKONOMİ BAKANI Nihat ZEYBEKCİ

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI Berat ALBAYRAK

GENÇLİK ve SPOR BAKANI Akif Çağatay KILIÇ

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI Faruk ÇELİK

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI Bülent TÜFENKCİ

İÇİŞLERİ BAKANI Süleyman SOYLU

KALKINMA BAKANI Lütfi ELVAN

KÜLTÜR ve TURIZM BAKANI Nabi AVCI

MALİYE BAKANI Naci AĞBAL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İsmet YILMAZ

MİLLİ SAVUNMA BAKANI Fikri IŞIK

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANI Veysel EROĞLU

SAĞLIK BAKANI Recep AKDAĞ

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI Ahmet ARSLAN