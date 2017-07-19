Beştepe'de sürpriz görüşme: Başbakan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de bir araya geliyor. Başbakan Yıldırım görüşme sonrası açıklama yapacak.
İki ismin de gündeminde yer almayan görüşme, saat 12.00'de gerçekleşecek. Kulislere göre görüşmede kabine değişikliği gündeme gelecek. 3-5 bakan değişikliği veya görev değişikliği yaşanması Ankara kulislerinde konuşulan iddialar arasında. Başbakan Yıldırım'ın saat 13.00'te açıklama yapması bekleniyordu.
Ancak Beştepe'deki toplantı hala devam ediyor.
EN AZ 4 BAKAN YOLCU
Kulislerde en az 4 bakanın değişeceği, bazı bakanların da kabine içerisinde yer değiştereceği konuşuluyor.
Ankara'da kulisleri sallayan iddia: Babacan geri dönüyor
İŞTE MEVCUT KABİNE
BAŞBAKAN Binali YILDIRIM
BAŞBAKAN YARDIMCISI Nurettin CANİKLİ
BAŞBAKAN YARDIMCISI Mehmet ŞİMŞEK
BAŞBAKAN YARDIMCISI Numan KURTULMUŞ
BAŞBAKAN YARDIMCISI Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ
BAŞBAKAN YARDIMCISI Veysi KAYNAK
ADALET BAKANI Bekir BOZDAĞ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI Fatma Betül Sayan KAYA
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI Ömer ÇELİK
BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI Faruk ÖZLÜ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI Mehmet MÜEZZİNOĞLU
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI Mehmet ÖZHASEKİ
DIŞİŞLERİ BAKANI Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
EKONOMİ BAKANI Nihat ZEYBEKCİ
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI Berat ALBAYRAK
GENÇLİK ve SPOR BAKANI Akif Çağatay KILIÇ
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI Faruk ÇELİK
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI Bülent TÜFENKCİ
İÇİŞLERİ BAKANI Süleyman SOYLU
KALKINMA BAKANI Lütfi ELVAN
KÜLTÜR ve TURIZM BAKANI Nabi AVCI
MALİYE BAKANI Naci AĞBAL
MİLLİ EĞİTİM BAKANI İsmet YILMAZ
MİLLİ SAVUNMA BAKANI Fikri IŞIK
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANI Veysel EROĞLU
SAĞLIK BAKANI Recep AKDAĞ
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI Ahmet ARSLAN