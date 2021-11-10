Beştepe'de sürpriz görüşme: Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki görüşmesi saat 15.00'te başladı. Kritik görüşme öncesinde parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, görüşmede hangi konular üzerinde duracağını da tek tek paylaştı.

SON REFERANDUMDAN BERİ GÖRÜŞMEDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı görüşmeye değinen Karamollaoğlu, son referandumdan bu yana, Erdoğan ile görüşmediğini anımsattı. Erdoğan ile yapacağı görüşmede, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Seçimlerin bir denetleme aracı olarak görülemeyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Seçim başka, denetleme başka bir şeydir." diye konuştu.

"ÜCRET VE ÇALIŞMA ŞARTLARI DÜZELTİLMELİ"

Sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarca çalıştığına dikkati çeken Karamollaoğlu, ücretlerinin ve çalışma şartlarının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomi politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan enflasyon verilerinin, gerçek enflasyon oranını yansıtmadığını savunarak, çalışanlara yapılacak zamların yüzde 40 civarında bir enflasyonu varsayarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasının yetmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, KDV ve ÖTV gibi vergilerde değişiklik yapılmasına da ihtiyaç duyulduğunu söyledi.