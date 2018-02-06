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  4. 06 Şubat 2018 22:47

Beştepe'deki güvenlik toplantısı bitti ! Neler kokonuşuldu ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı sona erdi.

Beştepe'deki güvenlik toplantısı bitti ! Neler kokonuşuldu ?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayında bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısında Suriyedeki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu. Beştepede Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratların katıldıkları kaydedildi.

DHA

güvenlik toplantısı , erdoğan
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