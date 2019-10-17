Beştepe'deki kritik görüşme 1 saat 40 dakika sürdü

ABD Başkanı Trump'ın küstah mektubunun gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşüyor. Saat 14:30'da başlayacağı açıklanan görüşme gecikmeli olarak saat 15:40'da başladı. İkili arasındaki görüşme 1 saat 40 dakika sürdü.

UÇAK SAAT 13’TE İNDİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun uçağı saat 13:00 sıralarında Ankara Esenboğa Havaalanı’na indi. Mike Pence buradan Mike Pompeo, Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyetle ABD Büyükelçiliği’ne geçti.

SARAY’DA FUAT OKTAY KARŞILADI

Mike Pence’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kapıda karşıladı. İkili basına fotoğraf verdikten sonra içeri geçti.

ÇAVUŞOĞLU – O’BRIEN GÖRÜŞMESİ



Pence’nin ziyaretinde önce, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı’nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.