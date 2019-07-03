Beştepe'den ''Cumhurbaşkanlığı sistemini ABD'liler hazırladı'' iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, bugün Milli Gazete'de yayınlanan "Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin mimarının ABD’li McKinsey şirketi olduğu ortaya çıktı" şeklindeki haberde yer verilen iddialara ilişkin olarak açıklama geldi.

Uçum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tasarımının yabancı bir firmaya yaptırıldığı iddiaları asılsızdır, çirkin bir yalandır. Cumhuriyet tarihimizin en özgün, en yurtsever ve en yerli hukuk ve sistem reformunu değersizleştirmeye dönük bayağı bir ideolojik saldırı söz konusudur. Demokratik Başkanlık Sistemini özgün unsurlarla yetkinleştirerek, Demokrasi Hukuku kavramını geliştirerek ve Demokratik Meşruiyet teorisini güçlendirerek evrensel müktesebata katkı yapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karalamakla hiç bir yere varılamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik son günlerde artan sistematik ideolojik saldırılar; Devlet Erklerinin kuruluşu ve işleyişinde tümüyle halka ait hale gelen Milli Egemenliğin belirleyici gücünü,yeniden iç ve dış vesayetçi kurumlarla paylaştırma projesinin parçasıdır. Sistemi geliştirme ve yetkinleştirme konusunda her türlü yapıcı eleştiri katkı sağlar. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini bozma veya tasfiye hedefiyle Türkiye’yi yeniden küresel emperyal-faşist güç odaklarına ve iç uydularına teslim etme çabasına halkımız asla geçit vermez." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ'Nİ ABD'Lİ ŞİRKET KURDU İDDİASI

Milli Gazete bugünkü yayınında Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin mimarının ABD’li McKinsey şirketinin olduğunu ve sistemi ABD'li şirketin kurduğunu iddia etmişti. Gazete "AK Partili üst düzey yönetici" diyerek isim vermediği kaynağının iddialarını şöyle yansıtmıştı: Çarpıcı açıklamalarına devam eden ve ABD’li şirket McKinsey’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değiştirecek “yarı başkanlık sistemi ve Meclis’i güçlendirecek bir güncelleme üzerinde çalıştığını” dile getiren yetkili, sistemin maliyetinin çok yüksek olduğunu ve bu maliyetin yakında ortaya çıkacağını da vurguladı.

''Cumhurbaşkanlığı sistemini ABD’liler hazırladı''