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  4. 23 Ocak 2019 11:54

Beştepe'den Erdoğan'ın Moskova ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Erdoğan'ın Moskova ziyaretine ilişkin açıklamasında "Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, politik çözüm de arıyor" ifadelerini kullandı.

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