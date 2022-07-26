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Beyaz Saray'dan Cumhurbaşakanı Erdoğan'a teşekkür

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşakanı Erdoğan'a teşekkür

Beyaz Saray, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması sonrası yeni bir gelişme yaşanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı, faaliyete başladı" ifadeleri kullanılmıştı. Öte yandan Beyaz Saray, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

AÇILIŞ TÖRENİ YARIN
Milli Savunma Üniversitesi'nde, tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninin yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

Etiketler erdoğan beyaz saray teşekkür
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