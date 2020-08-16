Biden ve Erdoğan'ın 4 yıl önceki fotoğrafları dikkat çekti

Daha önce Erdoğan’la hem ABD’de hem Türkiye’de defalarca görüşen Biden, 31 Mart 2016’da ‘Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak için Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişti.

Erdoğan'ın konakladığı St. Regis Oteli'nde gerçekleyen kabule Biden'la birlikte ABD tarafından; dönemin devlet görevlileri katılmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, bu görüşmeye Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Kıdemli Direktörü Charles Kupchan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Viktoria Nuland ve ABD Başkanı Obama’nın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de katılmıştı.

Kabulde Türk tarafında ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulunmuştu.

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