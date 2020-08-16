  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 16 Ağustos 2020 14:12

Biden ve Erdoğan'ın 4 yıl önceki fotoğrafları dikkat çekti

ABD başkan adayı Joe Biden'ın ''Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim'' sözlerine tepki yağarken, Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 4 yıl önceki görüşmesinde samimi pozlar verdiği görüldü.

Biden ve Erdoğan'ın 4 yıl önceki fotoğrafları dikkat çekti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Daha önce Erdoğan’la hem ABD’de hem Türkiye’de defalarca görüşen Biden, 31 Mart 2016’da ‘Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak için Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişti.

Erdoğan'ın konakladığı St. Regis Oteli'nde gerçekleyen kabule Biden'la birlikte ABD tarafından; dönemin devlet görevlileri katılmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, bu görüşmeye Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Kıdemli Direktörü Charles Kupchan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Viktoria Nuland ve ABD Başkanı Obama’nın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de katılmıştı.

Kabulde Türk tarafında ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulunmuştu.

ABD başkan adayı Biden'den küstah sözler: Erdoğan'ı seçimle devireceğimABD başkan adayı Biden'den küstah sözler: Erdoğan'ı seçimle devireceğim

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
recep tayyip erdoğan , joe biden
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM