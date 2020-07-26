Bilal Erdoğan: 17/25 Aralık'tan önce yapsaydım daha anlamlı olurdu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Kendinizi anlatmayı düşünmediniz mi?" sorusuna, "Şimdi tabii bunları 17/25 Aralık’tan önce yapsaydım daha anlamlı olurdu gibi düşünüyorum. O dönemden sonra ne zaman gündem olsa ‘Kendine daha iyi tanıtman lazım’ dendiği zaman o işe ben girişemedim." yanıtını verdi.

CNN Türk'te "Hafta Sonu" programına konuk olan Bilal Erdoğan'a Hakan Çelik, "İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Arapça, çok dil konuşan bir insansınız, iyi de bir eğitim kariyeriniz var. Burada izleyicilerimiz ilk defa sizi televizyonda görmüş olabilir. Siz televizyona çok az çıkan bir insansınız. Belki de üçüncü program olmuş olabilir. Neden bu kadar az kendinizi anlatıyorsunuz? Çünkü gerek sosyal medya gerek geleneksel medyada Bilal Erdoğan dendiği zaman ortaya çıkan algıyla şu an Bilal Erdoğan arasına bir uçurum vardır. Biraz kendinizi anlatmamak yönünde kırgınlık, küskünlük, tepki mi, daha çok kendinizi anlatmayı düşünmediniz mi?" sorusunu sordu.

Bilal Erdoğan, "Şimdi tabii bunları 17/25 Aralık’tan önce yapsaydım daha anlamlı olurdu gibi düşünüyorum. O dönemden sonra ne zaman gündem olsa ‘Kendine daha iyi tanıtman lazım’ dendiği zaman o işe ben girişemedim. O farklı bir motivasyon gerektiriyor, oraya kafa yorma ve zaman gerektiriyor. İştigal ettiğim alanlar biraz işin mutfağı gibi görünün alanlar… Gençler yetişsin, kendi kültürünü sevsin, çocuklara burs verelim vs. Hep böyle yaygın reklamı yapılıp da karşılık görülemeyecek işler olduğu için…" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Bazı şeyleri de eğitimimiz itibariyle karşılığını illa bu dünyada alacağımızı düşünmüyoruz.Doğru şeyleri yapalım, Ben PR’la işlere girdiğim zaman diğer işlerimi zehirler mi acaba diye kaygıya giriyorum. Elbetteki bir Cumhurbaşkanı’nın oğlu olmak, böyle bir ailenin üyesi olmanın da getirdiği birçok komplikasyonlar, zorluklar var. En büyük zorluk ben 'Cumhurbaşkanı’nın oğlu olsa yapardım' dediği her şeyi bizim üzerimize boca ediyor." diye konuştu.