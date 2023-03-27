Bilal Erdoğan hakkında sürpriz iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu YETEV ile enerji sektörüne gireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın denizcilik sektörünün ardından 2018 yılında kurduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ile enerji sektörüne gireceği iddia edildi.

BirGün gazetesinin haberine göre; Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu YETEV, 17 Şubat’ta ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurarak Niğde'nin Bor ilçesinde güneş enerjisi santralı (GES) kurmak için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı. Bakanlık, 22 Mart’ta projeye ilişkin “ÇED gerekli değil” kararı verildiğini açıkladı.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, Bor ilçesinin Okçu Köyü’nde kurulacak güneş enerjisi santralı 95 milyon TL’ye mâl olacak. Proje kapsamında 13 hektarlık bir alanda 13 bin 211 adet panel kurulması planlanıyor. Projenin ekonomik ömrü 49 yıl, arazi hazırlık ve montaj çalışmalarını kapsayan inşaat süresinin de 6 ay olması planlandığı açıklandı. Söz konusu arazinin imar planlarına “tarımsal nitelikli arazi” olarak işlendiği de ifade edildi.

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