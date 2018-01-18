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  4. 18 Ocak 2018 23:48

Bilal Erdoğan: ''Sizler Erdoğan neslisiniz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, imam hatil kurultayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bilal Erdoğan: ''Sizler Erdoğan neslisiniz''
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, imam hatip kurultayına şöyle seslendi: “Genç kardeşlerim sizler Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığın neslisiniz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, imam hatip kurultayına şöyle seslendi: “Genç kardeşlerim sizler Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığın neslisiniz.”

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ‘Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı’düzenlendi. Kurultaya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 81 ilden gelen imam hatip okul başkanları ve öğrencileri katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ın ardından Bilal Erdoğan kürsüye çıktı.

Sözlerine gençlerin geleceği temsil ettiğini söyleyerek başlayan Bilal Erdoğan, öğrencilere “Eskiden müttefikleri eleştirmeyen bir Türkiye vardı. Biz bunları aşarak büyüdük. Sizler bunları görmediniz bile” diye seslendi.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Genç kardeşlerim sizler Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığın neslisiniz. Bendeniz sizin yaşınızda imam hatip öğrencisiyken başbakanın sağlığı ile değişen ülke ekonomisi, koalisyon arasındaki geleceğe bakıyorduk. Siz ne kadar tasarlarsanız tasarlayın bütün bunlar Allah’ın kader planı içerisinde birer damla bile değildir. Bir gün hapiste olan cumhurbaşkanımız üç sene sonra gümbür gümbür iktidara geldi. Eminim size gelen ağabey ve hocalarınız geçmişin zorluklarından bahsediyordur ama sizi de zor bir gelecek bekliyor.”

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