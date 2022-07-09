Binali Yıldırım: ''10 gün önce yurt dışındaydım sıkıntıları bizden fazla''

Vatandaş Türkiye'de ekonomik kriz ile boğuşurken AK Partili Binali Yıldırım'dan tartışılacak bir açıklama geldi. Bundan 10 gün önce yurt dışında olduğunu belirten Yıldırım "sıkıntıları bizden fazla" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ülkenin ve dünyanın zor şartlardan geçtiğini anlatarak “10 gün önce yurt dışındaydım, orada gördüm. Sıkıntılar bizimkinden daha fazla” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan’ın Kemah ilçesinde toplu açılış töreninde konuştu.

Ülkenin ve dünyanın zor şartlardan geçtiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

“10 gün önce yurt dışındaydım, orada gördüm. Sıkıntılar bizimkinden daha fazla. İşte önümüzde öyle şartlar var ki sadece sizin elinizde olan imkanlarla düzelmesi mümkün değil, küresel bir mesele. Önce Covid-19, daha sonra Ukrayna-Rusya Savaşı, dünyadaki piyasaları allak bullak etti. Petrol nereye gidecek, nerede duracak belli değil. Petrol son 3 ay içerisinde ikiye katladı. Doğal gaz 10 kat arttı. Petrole zam gelince her şey tepeden tırnağa zamlanıyor. Bu hayat pahalılığına karşı vatandaşımızı korumak, enflasyonla mücadeleyi sürdürmek bizim boynumuzun borcu ve önceliğimiz.”