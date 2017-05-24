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  4. 24 Mayıs 2017 12:38

Binali Yıldırım AK Parti Grup Başkanı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin kapalı grup toplantısında Grup Başkanı olarak seçildi

Binali Yıldırım AK Parti Grup Başkanı
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TBMM'de yapılan AK Parti'nin kapalı grup toplantısında AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım seçildi. Başbakan Binali Yıldırım, 300 oyla AK Parti’nin yeniden grup başkanı seçildi.  

AK Parti’nin grup başkanı, bugün Mecliste gerçekleştirilen kapalı grup toplantısıyla belli oldu. 21 Mayıs’taki 3. Olağanüstü Büyük Kongre ile AK Parti’de bayrak değişimi yaşandı. Başbakan Yıldırım, genel başkanlık koltuğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Bu değişim Türkiye’de yeni bir süreç başlattı. Kongrede sadece genel başkan değişmedi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine girişin adımı da atıldı. 
 
Yıldırım’ın grup başkanı seçilmesi için 5 grup başkanvekili tarafından öneri sunuldu. Önerinin onaylanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım tekrar grup başkanı seçildi. 

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