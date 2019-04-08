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  4. 08 Nisan 2019 00:11

''Binali Yıldırım AK Parti'nin itiraz etmemesini istiyor''

CHP eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Binali Yıldırım’ın İstanbul’da itiraz süreçlerinin artık uzatılmamasını istediğini iddia etti.

''Binali Yıldırım AK Parti'nin itiraz etmemesini istiyor''
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Barış Yarkadaş, AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın yakın çevresinden edindiği izlenime göre Yıldırım’ın sürecin bitirilmesini istediğini belirterek şöyle devam etti; “Yıldırım’ın yakın çevresi, AKP’nin İstanbul adayının itirazlarla rencide edildiğini düşünüyor ve sürecin sonlandırılmasını istiyor.”

İstanbul seçimleri Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasına karşın AKP’nin gerekçesiz itirazları nedeniyle bir haftadır sonlandırılamadı. Geçersiz oyların yeniden sayıldığı İstanbul’da İmamoğlu yarışı önde götürüyor.

İşte Barış Yarkadaş'ın o paylaşımı:

 

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