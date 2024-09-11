Binali Yıldırım anjiyo oldu
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Eski Başbakan Binali Yıldırım anjiyo operasyonu geçirdi. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eski Başbakan Binali Yıldırım anjiyo oldu. Operasyonda, Yıldırım’a stent takıldı.
Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu, kısa sürede hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.
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